В Мурманской области вводится очередной этап смягчения ограничений из-за коронавируса

С 22 июня на территории Мурманской области вводится очередной этап смягчения ограничительных мер, принятых из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в ходе онлайн-брифинга с журналистами заявил губернатор Андрей Чибис. Эпидемиологическая обстановка в регионе постепенно стабилизируется. С учётом предложений Управления Роспотребнадзора правительством приняты решение о снятии ряда ограничений.

Так, с понедельника отменяется режим 14-дневной самоизоляции граждан и прохождение в течение трёх дней тестирования по приезду в Мурманскую область. За исключением организованных групп вахтовиков.

В Апатитах и Кировске со следующей недели снимается карантин по коронавирусу и запрет на выезд. При этом ограничение на въезд в муниципальные образования пока сохраняется. Кроме того, в этих муниципалитетах с понедельника начнут работу магазины непродовольственных товаров общей площадью торгового зала до 400 квадратных метров. Откроются фитнес-центры при условии загрузки не более чем на 50% и соблюдении норм санитарной безопасности. Соответствующие правила распространяются на Мурманск, Мончегорск, Североморск и Кольский район.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона сообщил также о снятии ограничений для предоставления целевой субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса. Напомним, в регионе действует целевая субсидия на поддержку занятости бизнеса, в соответствии с которой СМСП выплачивается единовременная финансовая поддержка в размере 5 МРОТ для одного работодателя.

«С учётом обсуждений с предпринимательским сообществом принято решение продолжить выплату субсидии на поддержку занятости бизнеса. Ранее финансовая поддержка была единовременной, с понедельника такое ограничение снято. Это позволит предпринимателям, пострадавшим от COVID-19, получить дополнительные денежные средства и выдать заработную плату своим сотрудникам за июнь», – отметил губернатор.