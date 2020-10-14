В Мурманской области вводится ряд дополнительных мер по профилактике коронавирусной инфекции

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление регионального правительства о новых профилактических мерах по борьбе с распространением вируса CoVID-19. Необходимость таких мер продиктована текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в Заполярье.

С 16 октября на территории области вновь вводится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Запрет на выход из дома не абсолютный – покинуть место жительства можно, чтобы получить медицинскую помощь, выгулять домашнее животное или просто совершить прогулку на свежем воздухе, вынести мусор, купить продукты и другие товары в ближайшем магазине или гипермаркете. Выход из дома также возможен по законному требованию сотрудников правоохранительных и надзорных органов. Разрешён выезд в отпуск.

Работающим пенсионерам возобновляется право на листок нетрудоспособности и переход на дистанционный режим работы.

Требование по соблюдению режима изоляции не распространяется на руководителей и сотрудников организаций и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для их функционирования, а также работников здравоохранения.

С 16 октября на две недели вводятся ограничения по времени работы учреждений общепита. Рестораны и кафе будут закрываться не позже 23.00.

Также с 16 октября на 14 дней приостанавливается приём новых пациентов в дневные стационары. При этом все, кто уже проходит лечение, смогут его завершить.

Работодателям рекомендовано временно изменить режим начала рабочего дня в диапазоне с 9 до 11 часов и окончания рабочего дня для снижения пассажиропотока в общественном транспорте в утренние и вечерние часы.

Руководители организаций должны принять меры по минимизации очных контактов работников в офисах. Работников в возрасте старше 65 лет рекомендовано перевести на дистанционный режим.

Владельцы магазинов и торгово-развлекательных центров обязаны контролировать наличие средств индивидуальной защиты у граждан. При попытке прохода посетителя без СИЗ – информировать о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за их нарушение. В случае отказа представитель магазина вправе вызвать полицию. Такие же жёсткие правила действуют и на общественном транспорте.

По-прежнему запрещено очное присутствие граждан на массовых культурно-зрелищных мероприятиях – спектаклях, театрализованных представлениях, концертах, кинопоказах, фестивалях, конкурсах, шоу, выставках-продажах. Исключение составляют посещение музеев и выставочные мероприятия в рамках рабочих встреч.

В рабочих мероприятиях может участвовать не более 20 человек (без учёта организаторов и сотрудников СМИ). Организаторы обязаны обеспечить участникам социальную дистанцию и наличие средств индивидуальной защиты.

Физкультурные мероприятия (кроме уроков для учащихся одного класса) и спортивные соревнования между спортсменами, которые тренируются в разных группах, не проводятся.

Для моряков с гражданством России, которые прибывают на территорию Мурманской области из-за рубежа любым видом транспорта, кроме воздушного, сохраняется право на 14-дневную изоляцию в родном регионе при наличии регистрации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для членов экипажей морских судов, прибывающих в Мурманск самолетами, требования те же, что и для всех граждан России: сдача теста на коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трёх дней со дня прибытия и размещение информации о его результате на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования члены экипажей судов обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Организуется еженедельное тестирование на COVID-19 персонала домов ребёнка и стационаров, в которых оказываются социальные и медицинские услуги, а также социальных работников, обслуживающих пациентов с коронавирусом старше 65 лет на дому. Однократное массовое тестирование предусматривается для учителей, студентов, проходящих практику в школах, и социальных работников, посещающих граждан на дому.