В Мурманской области вводится второй этап снятия ограничений

Благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Кольском Заполярье стало возможно введение следующего этапа снятия ограничений. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Правительство Мурманской области разработало следующие шаги послабления для граждан и организаций. Люди, въезжающие на территорию области из других регионов, могут не уходить на двухнедельный карантин при соблюдении одного из следующих условий.

В-первых, если находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку из обсерватора.

Во-вторых, если сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда в регион и получили отрицательный результат.

В-третьих, если переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы.

Оперативный штаб призывает северян соблюдать масочный режим и использовать средства дезинфекции.