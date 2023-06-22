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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.23 11:30

В Мурманской области вводят административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию и выгулу домашних животных

В Мурманской областной Думе вчера были приняты поправки к закону Мурманской области «Об административных правонарушениях», предусматривающие установление административной ответственности за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных в Мурманской области.

Целью внесённых изменений является дисциплинирование владельцев домашних животных и, в конечном итоге, обеспечение безопасности населения Мурманской области.

Так, поправки устанавливают для владельцев животных административную ответственность в виде предупреждения или штрафа за нарушение отдельных требований к содержанию и выгулу домашних животных в Мурманской области, в частности за:

- нарушение владельцем собаки обязанности по её регистрации в государственном областном ветеринарном учреждении – предупреждение или штраф от 2000 до 3000 рублей;

- невыполнение обязанности по уборке продуктов жизнедеятельности домашнего животного и иных допущенных таким животным загрязнений мест общего пользования многоквартирных домов (подъездов, тамбуров, лестничных площадок и клеток, лифтов, чердаков, подвалов, подсобных и технических помещений, балконов и лоджий), в жилых домах, коммунальных квартирах, а также при выгуле животных на территории населенных пунктов – предупреждение или штраф 1500 рублей;

- выгул собаки без поводка в случаях, когда наличие поводка является обязательным, – предупреждение или штраф от 2000 до 3000 рублей;

- выгул домашнего животного без сопровождающего лица – предупреждение или штраф от 1000 до 2000 рублей;

- выгул собаки без сопровождающего лица – штраф 5000 рублей;

- допущение при выгуле домашнего животного его нахождения на детской или спортивной площадке, территории образовательной, в том числе дошкольной организаций, организации здравоохранения – предупреждение или штраф от 1000 до 2000 рублей.

Контроль соблюдения указанных требований и составление протоколов об административных правонарушениях будет осуществлять комитет по ветеринарии Мурманской области. Оставить обращение по фактам неисполнения владельцами животных требований к содержанию и выгулу домашних питомцев можно по телефону (8152) 487-896, а также на адрес электронной почты: komvet@gov-murman.ru.

Дела о правонарушениях будут рассматривать административные комиссии либо мировые судьи судебных участков в муниципалитетах Мурманской области, сообщает региональный комитет по ветеринарии.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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