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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.20 15:40

В Мурманской области вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах

В связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах по условиям погоды Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области вводятся ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- с 15 по 19 июля (включительно) на территории Терского лесничества (Умбское участковое лесничество);

- с 16  по 19 июля (включительно) на территории Ловозерского лесничества (Верхне-Понойское участковое лесничество);

- с 17  по 19 июля  (включительно) на территории следующих лесничеств: Кировского, Зашейковского (Зашейковское участковое лесничество), Ковдозерского (Зеленоборское участковое лесничество), Терского (Индельское участковое лесничество), Кандалакшского;

- с 18 по 19 июля (включительно) на территории следующих лесничеств: Печенгского (Лоттское участковое лесничество), Кольского (Гирвасское участковое лесничество), Ловозерского (Ловозерское участковое лесничество).

Министерство природных ресурсов Мурманской области убедительно просит граждан в период с 15 по 19 июля, в связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах, воздержатся от их посещений в местах ограничений, соблюдать правила пожарной безопасности на граничащей с лесами территории.

Напомним, что с начала года на территории Мурманской области было зарегистрировано 29 пожаров, в данный момент ликвидированных, общая площадь, пройденная огнём, составила 285,12 га.

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