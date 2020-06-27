В Мурманской области вводятся ограничения пребывания граждан в лесах

В связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах по условиям погоды Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области вводятся ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- в период с 27 июня по 01 июля (включительно) на территории Печенгского лесничества;

- в период с 27 июня по 30 июня (включительно) на территории следующих лесничеств: Кольского, Мурманского (Туломское и Тайбольское участковые лесничества), Мончегорского, Кировского, Зашейковского, Кандалакшского, Ковдозерского, Терского.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области от 26.06.2020 № 228 опубликован 26.06.2020 в официальном электронном издании «Электронный бюллетень правительства Мурманской области» (http://npa.gov-murman.ru).

Министерство природных ресурсов Мурманской области убедительно просит граждан в период с 27 июня по 1 июля, в связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах, воздержаться от их посещений в местах ограничений, соблюдать правила пожарной безопасности на граничащей с лесами территории.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефоны: Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «прямая линия лесной охраны» 8-800-100-94-00; Региональной диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области – 8-911-338-61-31.