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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.20 08:30

В Мурманской области вводятся пластиковые проездные карты

В Мурманской области для оплаты проезда в общественном транспорте вводятся пластиковые проездные карты для льготной категории граждан.

Единый социальный проездной билет нового образца будет содержать сведения о пользователе – ФИО и фотографию. При проезде в общественном транспорте дополнительные документы, подтверждающие личность гражданина, не потребуются. Использование пластиковой персонифицированной проездной карты также освободит ее владельца от необходимости регулярно получать справки для подтверждения права на льготный проезд. Минимальный срок использования карты – 3 года.

Получить пластиковый ЕСПБ жители региона смогут через сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области. Прием заявлений начнется в июне. Ввиду того, что на период противоэпидемических мероприятий часть МФЦ работает в ограниченном режиме, действующая система оформления ЕСПБ на бумажном носителе продолжит свое применение, ранее оформленные проездные будут по-прежнему действительны.

Министерством образования и науки Мурманской области также прорабатывается вопрос введения со следующего учебного года пластиковых проездных карт для обучающихся. В дальнейшем планируется, что данные карты будут использоваться, например, как электронные пропуска в образовательное учреждение и для оплаты питания в школе.

«Правительством Мурманской области принято решение о переходе с бумажных на пластиковые единые социальные проездные билеты и карты обучающихся. Воспользоваться ими смогут порядка 60 тысяч жителей региона, переход будет постепенным. В июне стартует прием заявлений для льготных категорий граждан, чуть позже – для обучающихся. Об этом дополнительно проинформируем наших граждан», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

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