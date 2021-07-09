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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.21 09:30

В Мурманской области выберут добровольца года

В Мурманской области стартовал конкурс «Доброволец года», его проводит региональный комитет молодёжной политики.

Победителей выберут в номинациях:

«Юный Доброволец». К участию приглашаются добровольцы (волонтеры) в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), осуществляющие свою деятельность в различных сферах добровольчества (волонтерства) и имеющие достижения различного уровня;

«Я Доброволец». Участие могут принять добровольцы (волонтеры) в возрасте от 18 до 49 лет (включительно), осуществляющие свою деятельность в различных сферах добровольчества (волонтерства) и имеющие достижения различного уровня;

«Добрая команда». Номинация для государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, инициативных групп, реализующих систематическую деятельность, направленную на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, а также создание эффективных условий для вовлечения граждан в добровольчество (волонтерство), формирование сообщества добровольцев (волонтеров);

«Молодость души». К участию приглашают граждан в возрасте от 50 лет, занимающихся систематической добровольческой (волонтерской) деятельностью вне зависимости от направления добровольчества (волонтерства).

Заявка на участие в конкурсе направляются единым ZIP-архивом в срок до 26 июля 2021 года включительно на адрес электронной почты: murmanvolonter@gmail.com с обязательной пометкой в теме письма «Заявка на участие в конкурсе «Доброволец года».

Дополнительные вопросы можно задать специалистам комитета молодёжной политики Мурманской области по телефону +7 (8152) 486-564 (доб.1361).

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