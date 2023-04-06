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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 17:30

В Мурманской области выберут лучших киберспортсменов региона

15 и 16 апреля в Мончегорске пройдут отборочные туры на турнир по «FIFA2023» в Мурманской области в рамках первого масштабного Фестиваля компьютерных игр «Мяч на Имандре». По итогам проведения отборочных соревнований в финал выйдут 32 участника, которые будут бороться за ценные призы.

«Мяч на Имандре» – это синтез классического и виртуального видов спорта, уникальное и сенсационное мероприятие для любителей компьютерных игр, которое впервые пройдет в Мурманской области. Организатором фестиваля выступает «Агентство развития Мончегорска».

«Мы решили создать фестиваль, объединяющий две страсти многих молодых людей – футбол и компьютерные игры. Футбол и киберспорт имеют общие черты – оба требуют стратегического мышления, быстрых реакций и координации. Для участников мероприятия это уникальный опыт, они могут показать свои навыки и умения и на поле, и в виртуальном мире, а также учиться, узнавая друг от друга о новых стратегиях и подходах», – рассказывают организаторы «Мяча на Имандре».

22 апреля участников турнира ждёт дружеский матч по мини-футболу. В здании Манежа города Мончегорска у молодых киберспортсменов будет шанс проявить себя в классическом спорте, они сразятся за кубок «Мяч на Имандре» на настоящем футбольном поле. Каждый игрок получит захватывающий опыт и памятные подарки от организаторов. А уже 23 апреля пройдет центральное событие в рамках фестиваля – турнир по «FIFA2023». Победителей ждут ценные призы: за первое место – «Sony Playstation 5», за второе – игровое кресло, а за третье место – набор крутой игровой периферии.

Для гостей фестиваля подготовлена полномасштабная программа. Лекции от экспертов в области киберспорта, розыгрыши, развлекательное шоу, локации с интерактивами, уголок ретро-игр и зона виртуальной реальности. В качестве спикеров приглашены директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия», разработчик видеоигр Михаил Пименов, игровой блогер по «FIFA – Roni51» (Роман Комиссаров), директор по развитию сети компьютерных клубов «IMBA GAME» Дмитрий Заугольников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в турнире могут принять участие жители Мурманской области в возрасте от 16 лет, для этого нужно подать заявку на сайте организаторов и пройти отборочные туры. Трансфер, проживание и питание для игроков бесплатны. Зарегистрироваться можно до 9 апреля 2023 года включительно по ссылке. Подробнее в группе «ВКонтакте».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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