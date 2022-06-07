В Мурманской области выберут лучших создателей региональной сувенирной продукции

6 июня стартовал региональный конкурс «MURMANSK.TRAVEL SOUVENIR», целью которого является выявление и поощрение создателей лучшей региональной сувенирной продукции и вовлечение их в процесс разработки уникальных локальных сувениров. Конкурс проводится комитетом по туризму Мурманской области совместно с Туристским информационным центром региона.

На конкурс принимаются туристские сувениры, изготовленные промышленным или ручным способом, разными методами, из любых материалов. Конкурс проводится по следующим номинациям: Арктический сувенир; Этнический сувенир; Гастрономический сувенир; Экологический сувенир; Тематический сувенир.

«Сегодня сувениры играют важную роль сохранения эмоций, которые получает турист, посещая Мурманскую область. Благодаря конкурсу мы сможем найти новые и нестандартные памятные сувениры, созданные местными жителями и компаниями, которые подчеркнут уникальность Мурманской области», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Заявки на участие в конкурсе принимают в период с 6 по 30 июня (включительно) по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Книповича 48, кабинет 302.

Как сообщает региональный комитет по туризму, результаты конкурса будут озвучены 17 июля текущего года во время проведения VII Арктического фестиваля «Териберка».

Более подробная информация и положение конкурса размещены на сайте комитета по туризму Мурманской области. Задать дополнительные вопросы также можно по электронной почте: bulygina@gov-murman.ru.