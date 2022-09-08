В Мурманской области выберут лучший МФЦ

Открыт сбор заявок на региональный конкурс «Лучший многофункциональный центр Мурманской области». Его победители будут представлять регион на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».

Конкурс проводится в целях выявления лучших практик, реализуемых центрами госуслуг, повышения престижа профессиональной деятельности сотрудников МФЦ.

«В текущем году конкурсанты будут участвовать в двух номинациях: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Заявки на участие принимаются с 20 по 30 сентября 2022 года», – рассказала руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

Сам конкурс пройдёт в регионе с 10 по 21 октября. Оценивать каждое МФЦ будут по итогам работы за год.

Сейчас на территории Мурманской области функционируют 18 отделений МФЦ, а также 6 отделов и 3 выездных окна, сообщает региональное Министерство цифрового развития.

Фото: https://vk.com/wall-60130388_116238?z=photo-60130388_457298130%2Falbum-60130388_00%2Frev