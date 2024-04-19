В Мурманской области выберут народного тренера и народную команду

С 2021 года в Мурманской области проводятся конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда». Мероприятия входят в стратегический план «На Севере – жить», инициированный губернатором Андреем Чибисом.

В этом году приём заявок завершен. На портале «Наш Север» они приняты от 19 тренеров и 24 команд. Бороться за звание народного тренера будут наставники из Мурманска, Печенгского округа, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, Молочного, Оленегорска, Апатитов, Кандалакши, Колы, Мончегорска, Ловозера. В конкурсе за звание народной команды участвуют спортсмены, представляющие различные виды спорта: хоккей и хоккей с мячом, юкигассен, эстетическую гимнастику, волейбол, футбол, мини-футбол и американский футбол, флорбол и пэйнтбол.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, заявки на участие в конкурсе «Народный тренер» могли подать все активные граждане, имеющие профильное образование в сфере физической культуры и спорта, оказывающие услуги бесплатно, отдельно от основной профессиональной деятельности. Сумма денежных призов в номинации «Народный тренер» за 1, 2 и 3 места составляет 150, 125 и 100 тысяч рублей соответственно.

К участию в конкурсе «Народная команда» допущены вновь сформированные либо уже существующие любительские команды по командным видам спорта, которые собственными силами осуществляют тренировочную деятельность в Мурманской области. Сумма денежных призов в номинации «Народная команда» за 1, 2 и 3 места составляет 200, 175 и 150 тысяч рублей соответственно.

Тренировки в рамках проекта будут проводиться с 11 мая по 31 октября. После анализа конкурсной комиссией предоставленных участниками фото и видео, будет сформирован список конкурсантов, допущенных до народного голосования. Оно пройдёт на портале «Наш Север» с 20 ноября по 3 декабря 2024 года. В декабре на торжественной церемонии будут объявлены и награждены победители.

Подробная информация и положения о конкурсах размещены по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru