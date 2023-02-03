В Мурманской области выберут официального представителя главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

В каждом субъекте России будет выбран официальный представитель главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства». Это уже второй конкурсный набор программы «Послы гостеприимства», цель которой – помочь в развитии регионального турсообщества.

Участниками программы могут стать полуфиналисты, финалисты, победители конкурса «Мастера гостеприимства» прошлых лет в возрасте от 23 лет, проживающие на территории представляемого ими субъекта России. Подать заявки северяне могут до 8 февраля на официальном сайте проекта.

Чтобы стать официальным представителем региона, также необходимо записать короткий видеоролик (до 1 минуты) с презентацией проекта «Мастера гостеприимства» через призму своего участия. Ролик необходимо выложить на личной странице социальной сети «ВКонтакте», указать хештеги #МастераГостеприимства2023, #ХочувПослы, #РоссияСтранаВозможностей.

Второй этап – дистанционное собеседование – пройдёт с 20 по 28 февраля 2023 года.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, результаты конкурсного отбора программы объявят до 6 марта 2023 года. По итогам прохождения двух этапов отбора каждый кандидат получит письмо с результатом на адрес электронной почты, указанный при подаче заявки.

В каждом субъекте страны будет выбран один посол гостеприимства. Дирекция конкурса оставляет за собой право увеличения количества послов от одного региона в случае заинтересованности субъекта. Участие в программе «Послы гостеприимства» не препятствует участию в конкурсе «Мастера гостеприимства». Для участников на весь период будут введены ключевые показатели в рамках деятельности. По итогам будут выбраны 10 самых активных послов, которые получат специальные призы от дирекции проекта.

Новости о конкурсе также публикуют в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале.

Конкурс «Мастера гостеприимства» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Фото: https://gov-murman.ru