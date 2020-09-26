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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.20 08:45

В Мурманской области выбирают лучшие практики работы с семьей

Региональное Министерство культуры объявило о завершении первого тура  областного конкурса лучших практик по работе с семьей «Семейный Апгрейд». В рамках конкурса участники представили готовые кейсы успешного опыта работы с семьей с методическими рекомендациями и подробным инструментарием для внедрения. Всего на конкурс поступило 34 проекта от культурно-досуговых и библиотечных учреждений из 16 муниципальных образований региона.

В жюри первого этапа конкурса вошли специалисты государственных и негосударственных организаций культуры из Санкт-Петербурга, Белгорода и Мурманска.

Публичная презентация победителей первого тура пройдёт на онлайн-платформе «Zoom» 7 октября, старт в 14.00. К ней допущены 15 проектов.

В номинации «Всей семьей в ДК»:

–  Дворец культуры «Металлург» г. Кандалакша, проект «День рождения Деда Мороза»;

– Дом культуры Ленинского округа города Мурманска, проект «Солдат в семье»;

– Центр досуга и культуры г. Гаджиево, проект семейного досуга «Семейный маяк».

В номинации «Дети рядом»:

– Печенгское межпоселенческое библиотечное отделение, проект «Вместе»;

– Кировский городской Дворец культуры, семейный благотворительный праздник «Большая суббота»;

– Центр досуга и семейного творчества г. Мурманска, интерактивный проект по работе с молодёжью «Арт-лаборатория для молодых мам «Мама ВКурсе».

В номинации «Пока все дома»:

– Городской Дворец культуры г. Полярные Зори, проект «Семейные циклы онлайн-мероприятий»;

– Апатитский городской Дворец культуры имени В.К. Егорова, акция «В моей семье все помнят о героях»;

– Городской Дворец культуры г. Ковдор, «В эфире Дворец культуры».

В номинации «Творчество – территория семьи»:

– Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска, семейный театр «Чудо-Юдо»;

– Городской Дворец культуры г. Полярные Зори, семейный театральный коллектив «Подсолнух»;

– Дом культуры Ленинского округа г. Мурманска, «Жизнь замечательных семей».

В номинации «Уличный праздник»:

– Ловозерский районный национальный культурный центр, проект «Традиционный районный праздник Севера и день оленевода»;

– Городской Дворец культуры г. Ковдор, проект «Семейный движ»;

– Мончегорский городской центр культуры, проект семейного отдыха «На Одной Волне».

Общественное жюри конкурса определит победителей в каждой номинации.  Они получат право на финансовую и организационную поддержку областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова при реализации проектов в 2021 году. 

Как сообщает региональное  Министерство культуры, ссылка на прямую трансляцию появится накануне мероприятия в официальной группе регионального министерства культуры в социальной сети «ВКонтакте».

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