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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.22 08:00

В Мурманской области выбрали лучших экспортёров

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области подведены итоги конкурса «Экспортёр года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Награды победителям и призёрам вручила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«По итогам 2021 года объем экспорта вырос на 20% по сравнению с 2020 годом и составил около 3,3 миллиарда рублей. Это очень хороший показатель. Почти 10% в нашем экспорте уже занимает малый бизнес. Цель таких конкурсов – поддержать наших экспортёров, отметить лучших, показывать успешные примеры. Сейчас у бизнеса есть возможность найти новые направления для развития», – отметила Ольга Кузнецова.

Победителем в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» признано ООО «Аралин» (производство домокомплектов). Второе место в этой категории заняло АО «Мурманский тарный комбинат» (производство тары и упаковки). На третьей позиции – ООО «Арктика» (судостроение и судоремонт).

В номинации «Экспортёр года на международных электронных торговых площадках» комиссия присудила 1-е место индивидуальному предпринимателю Евгению Пайкачёву (производство ручек для дошкольников и первоклассников). 

В номинации «Экспортёр года в сфере услуг» победа за туроператором ООО «Визит Мурманск». Второе место у туроператора ООО «Кольский край». 

В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» 1 место заняло ООО «Белокаменка-Фиш» (рыбная продукция), 2-е место – сельскохозяйственный производственный кооператив «Тундра» (продукция из оленины).

В номинации «Трейдер года» победителем признано ООО «Персей» (рыбная продукция).

«Несмотря на сложности, экспорт растёт. В нынешних условиях мы будем переориентироваться: смотреть на Ближний Восток, Азию, СНГ и предлагать нашу поддержку экспортерам для выхода на эти рынки. В частности, речь идет о Турции, Китае, Таиланде, Бангладеш, рынке ЕАЭС и Латинской Америке», – отметила генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Победители регионального этапа награждены ценными призами – сертификатами на авиаперелет, обучение иностранному языку или продвижению товаров и услуг в интернете. Также компании-экспортеры приглашаются для участия в окружном этапе всероссийского конкурса «Экспортёр года».

Региональный этап всероссийского конкурса «Экспортёр года» организован Центром поддержки экспорта Мурманской области при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики. Конкурс проходил в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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Александр
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Матвей
12.04.22 18:20
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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