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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 13:30

В Мурманской области выбрали лучшую команду «Турнира дебатов» среди школьников

В Центре добровольчества и молодёжных движений Мурманской области прошёл финальный этап регионального «Турнира дебатов» среди обучающихся образовательных учреждений. Организатором мероприятия выступил АНО «Проектный Офис «Губернаторский Лицей».

В финальных играх приняли участие 4 школьные команды – победители отборочных игр Северной и Южной лиги, прошедших на площадках СЗФ МГЭИ и школы №7 города Апатиты.

Командами, принявшими участие в заключительном этапе турнира, стали: «Юрландия» (мурманский лицей №2), «Свежий взгляд» (школа №1 им. М.А. Погодина из Полярного), «Тривия Гуру» (школа №2 из Ковдора), а также команда «Патриоты» (кандалакшская школа №5).

В рамках турнира обсуждались актуальные вопросы, связанные с наличием мобильных телефонов в школе, возможностью отмены домашних заданий или работе искусственного интеллекта вместо школьных учителей. Соревнуясь друг с другом в красноречии, ребята подбирали аргументы «за» и «против» на заданную тему.

Судьями финала стали Дмитрий Афиногенов, директор «Регион Медиа Тим», Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал», а также Анастасия Вечирко, руководитель отдела по развитию навыков коммуникаций «Мастерская выступлений». Экспертом перекрестных дуэлей финалистов выступила Виктория Широбокова, заместитель директора по УВР Мурманского международного лицея.

По итогам соревнований чемпионом стала команда «Свежий взгляд» из Полярного, вице-чемпионом – «Патриоты» из Кандалакши. Также участники получили специальные призы в номинациях «лучшая команда» и «самый яркий игрок сезона».

«Такой турнир проводится в нашем регионе впервые, но он уже вызвал огромный интерес в каждом муниципалитете области. Нет сомнения в том, что умение вступать в дискуссию, вести деловые переговоры, владеть ораторским мастерством – это очень важные навыки, необходимые для того, чтобы стать успешным и реализовать себя как личность», – отметила руководитель АНО «Проектный Офис «Губернаторский Лицей» Ольга Дзюба.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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