В Мурманской области выбрали победителей конкурса кинорибейтов-2026

Кинокомиссия Мурманской области подвела итоги конкурса на возмещение затрат (рибейты), которые связаны со съемками национальных фильмов на территории региона. В заседании комиссии под председательством вице-губернатора Мурманской области Анны Головиной приняли участие министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, руководитель Центра развития кинопроизводства региона Светлана Солдатова, министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, а также председатель Общественного совета при Министерстве культуры региона Марина Доценко.  

Шесть кинолент получат поддержку из областного бюджета:

• сериал «Полярный-5» от компании «1-2-3 Продакшн»;
• художественный фильм «Мой Север» от компании «Кинозавод»;
• сериал «Теплый ветер с Севера» от «Кинокомпании Гамма»;
• сериал «Террикон» от «Киностудии Крылья»;
• художественный фильм «Чудо-Юдо» от «Кинокомпании СТВ»;
• сериал «Истребители» от «Студии Чеховъ».  

Проекты представляют разные жанры: это драматические, исторические и комедийные картины. Субсидии помогут киностудиям покрыть до 30% расходов на съёмки. В этом году на рибейты выделено более 18 миллионов рублей из областного бюджета.

Напомним, развитие кинопроизводства в Мурманской области — одна из ключевых задач народной программы «На Севере — жить!».

 

 

Фото (Центр развития кинопроизводства региона): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288189%2Fb0beac940c64f74cf8

Последние комментарии

Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
