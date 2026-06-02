В Мурманской области выбрали победителей конкурса кинорибейтов-2026

Кинокомиссия Мурманской области подвела итоги конкурса на возмещение затрат (рибейты), которые связаны со съемками национальных фильмов на территории региона. В заседании комиссии под председательством вице-губернатора Мурманской области Анны Головиной приняли участие министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, руководитель Центра развития кинопроизводства региона Светлана Солдатова, министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, а также председатель Общественного совета при Министерстве культуры региона Марина Доценко.

Шесть кинолент получат поддержку из областного бюджета:

• сериал «Полярный-5» от компании «1-2-3 Продакшн»;

• художественный фильм «Мой Север» от компании «Кинозавод»;

• сериал «Теплый ветер с Севера» от «Кинокомпании Гамма»;

• сериал «Террикон» от «Киностудии Крылья»;

• художественный фильм «Чудо-Юдо» от «Кинокомпании СТВ»;

• сериал «Истребители» от «Студии Чеховъ».

Проекты представляют разные жанры: это драматические, исторические и комедийные картины. Субсидии помогут киностудиям покрыть до 30% расходов на съёмки. В этом году на рибейты выделено более 18 миллионов рублей из областного бюджета.

Напомним, развитие кинопроизводства в Мурманской области — одна из ключевых задач народной программы «На Севере — жить!».

