В Мурманской области выбран посол гостеприимства

В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они – профессионалы туристической отрасли. Лицом проекта в Мурманской области стала специалист по классификации объектов размещения Ирина Шехунова.

В ближайший год ей и другим послам гостеприимства предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с государственными и бизнес-структурами, общественными организациями, содействовать развитию туристической привлекательности субъектов страны, привлекать к участию в кадровом конкурсе талантливых и увлеченных специалистов индустрии, вдохновлять и заряжать коллег развиваться в профессии.

«Программа «Послы гостеприимства», которую в прошлом году запустил наш проект «Мастера гостеприимства», показала свою актуальность и значимость для индустрии: послам удалось создать в регионах страны профессиональные сообщества, привлечь к участию в конкурсе «Мастера гостеприимства» тысячи новых участников, презентовать проект и платформу «Россия – страна возможностей» на более чем 45 федеральных площадках. Послы гостеприимства стали людьми, на которых равняются коллеги, к которым прислушиваются эксперты отрасли. Хотел бы искренне поблагодарить каждого участника программы за активную работу и вклад в развитие индустрии», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Алексей Комиссаров также отметил, что в 2023 году свои силы в программе решили попробовать 402 человека. Пройдя конкурсные испытания, 110 талантливых, неравнодушных, горящих идеей развивать в стране индустрию гостеприимства человек объявлены послами гостеприимства. «Уверен, что участники нового набора программы будут созидать, удивлять, поддерживать и вдохновлять всех вокруг на путешествия по нашей прекрасной стране. Успехов послам гостеприимства 2023 года!» – пожелал новым участникам генеральный директор платформы.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов подчеркнул, что целью программы в 2023 году станет формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию туристической привлекательности регионов России. Большое внимание в работе планируется уделить выстраиванию взаимодействия послов гостеприимства и органов власти, курирующих туризм в субъектах страны.

Мурманскую область в программе «Послы гостеприимства» в 2023 году будет представлять победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Ирина Шехунова.

Ирина имеет управленческий опыт в гостиничном бизнесе более 15 лет, участвовала в международной правительственной программе по развитию туризма Япония-Россия. Имеет высшее образование в сфере туризма и степень MBA в гостиничном бизнесе. Сейчас Ирина является действующим специалистом по классификации объектов размещения и пляжей. В составе комиссии классифицировала объекты во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге. Совместно с агентством «Фламинго Фактор» Ирина занимается проектом по гостиничному консалтингу, основной целью которого является улучшение сервиса и привлекательности в регионах страны. В планах у посла разработка туристического маршрута в Мурманске, который будет включать незабываемые объекты порта.

«Стать послом гостеприимства для меня уникальный шанс. Мурманская область – суровый регион с большим сердцем. И это сердце открыто каждому! Я переехала с Дальнего Востока в Мурманск чуть больше года назад. Край создан для туризма. И мой экспертный опыт в области гостеприимства здесь может пригодиться. Послы имеют по всей России единомышленников, которые помогают друг другу, обмениваются уникальным опытом, продвигают новые проекты в туризме. Наша главная задача на 2023 год – вдохновлять, заряжать коллег на совместную работу по развитию туризма в своих регионах. А главное – показать, какая у нас уникальная страна, познать которую захочется каждому!», – делится посол гостеприимства Мурманской области Ирина Шехунова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, корпорация «Туризм.РФ», компания «Слетать.ру», инновационный центр «Сколково», АНО «Больше, чем путешествие», медиахолдинг для профессионалов турбизнеса «Profi.travel», брендинговое агентство «ENDY», образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Росзаповедцентр, Арт-кластер «Таврида», Фонд «Росконгресс», Госкорпорация «Роскосмос», Российский союз молодёжи и другие.

Фото: https://gov-murman.ru