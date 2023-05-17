В Мурманской области выбраны лучшие региональные практики поддержки волонтёрства

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» 2023 года.

В рамках заявочной компании подано шесть практик, три из которых отобраны экспертной комиссией Мурманской области: «Школьный медиацентр»; «МаскСети»; «Организаторы добровольческой деятельности».

Указанные проекты вместе с региональной практикой «#НаСевереДобро» вошли в заявку от Мурманской области на участие в федеральном этапе конкурса, где их ждут рассмотрение экспертами и очная презентация

Актуальные новости о «Регионе добрых дел» можно узнать на странице комитета молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru