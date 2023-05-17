Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 10:15
В Мурманской области выбраны лучшие региональные практики поддержки волонтёрства
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» 2023 года.
В рамках заявочной компании подано шесть практик, три из которых отобраны экспертной комиссией Мурманской области: «Школьный медиацентр»; «МаскСети»; «Организаторы добровольческой деятельности».
Указанные проекты вместе с региональной практикой «#НаСевереДобро» вошли в заявку от Мурманской области на участие в федеральном этапе конкурса, где их ждут рассмотрение экспертами и очная презентация
Актуальные новости о «Регионе добрых дел» можно узнать на странице комитета молодёжной политики Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Алина
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Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
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Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
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