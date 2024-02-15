В Мурманской области выдали первые 100 кредитов по программе «Арктическая ипотека»

Программа «Арктическая ипотека» стартовала в регионе в ноябре 2023 года. С этого момента уже выдано 100 льготных кредитов на общую сумму 253 млн рублей.

Жители Мурманской области, желающие улучшить свои жилищные условия, подали 1127 заявок на участие в программе, почти половина из которых, а именно 505, уже одобрены банками.

«Также реализовать льготный кредит можно на покупку или строительство дома, в том числе с привлечением сертификата региональной программы «Свой дом в Арктике». Так, 4 из 100 выданных кредитов будут использованы северянами именно на строительство индивидуального жилого дома», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

В настоящее время банками-партнерами «Арктической ипотеки» уже стали и выдали первые кредиты ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Росбанк».

Напомним, воспользоваться ипотечным кредитом под 2% годовых можно для приобретения жилья на первичном рынке, в том числе для участия в долевом строительстве, и на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах и сельских поселениях региона.

Размер кредита составляет от 500 тысяч до 6 млн рублей, а его срок – от 3 до 20 лет. Получателями могут стать, в частности, молодые семьи или одинокие родители в возрасте до 36 лет, участники программы «Гектар Арктики», врачи и учителя, участники СВО, специалисты, привлеченные в регион для трудовой деятельности. В ближайшее время по поручению президента в условия программы будут внесены изменения в части увеличения суммы кредита до 9 миллионов рублей, а также расширения списка получателей.

Подробнее об условиях программы – на сайте регионального Минстроя по ссылке.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, на совещании по развитию ЗАТО и арктических городов, которое состоялось 20 июля в Мурманске, Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о распространении Дальневосточной ипотеки на Арктическую зону РФ.

Фото: https://gov-murman.ru