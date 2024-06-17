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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.24 15:30

В Мурманской области выдано 49 тысяч Единых карт жителя

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона обсудили ход реализации и перспективы развития проекта «Единая карта жителя Мурманской области». Губернатор Андрей Чибис сообщил, что на сегодняшний день уже выдано 49 тысяч ЕКЖ, которые позволяют северянам экономить при оплате проезда, получать другие льготы и выгодные предложения.

«На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение со «Сбером». Крупнейший и один из самых технологичных банков нашей страны подключился к проекту «Единая карта жителя», и, конечно, это станет новой вехой в развитии ЕКЖ. Всего на сегодняшний день выдано 49 тысяч карт, которые позволяют получать скидки при оплате проезда на городском и пригородном транспорте. С 2022 года северяне вместе сэкономили 16,6 млн рублей, совершив более 22 млн поездок», – подчеркнул Андрей Чибис.

Активнее всего проект развивается в Мурманске, Кандалакше и Кировске. Глава региона призвал остальные муниципалитеты также активно подключаться к проекту.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вчера в ходе «прямой линии» губернатор Андрей Чибис поручил проработать возможность предоставления дополнительных мер поддержки с использованием ЕКЖ для участников СВО и членов их семей.

Подробнее о проекте «Единая карта жителя Мурманской области» и перспективах его развития доложила заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семёнова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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