В Мурманской области выдано более 45 тысяч Единых карт жителя

Об этом на оперативном совещании вчера сообщил глава региона Андрей Чибис. «Запуск программы состоялся в октябре прошлого года. На сегодняшний день выдано порядка 45 тысячи карт. С помощью Единой карты жителя можно не только расплачиваться в торговых точках, но и получать меры социальной поддержки, оплачивать проезд», – сказал он.

Самым популярным сервисом проекта остаётся транспортное приложение, которое помогает экономить на проезде в общественном транспорте.

«Статистика поездок при оплате Единой картой жителя показывает, что услуга востребована. Например, в ноябре 2023 года по карте обучающегося было осуществлено порядка 56 тысяч поездок – рост относительно сентября составил 27,5%. Наибольшую динамику мы наблюдаем в Апатитах, Кировске, Кандалакше, Полярных Зорях и Мончегорске», – доложила заместитель губернатора Мурманской области – руководитель цифровой трансформации региона Мария Гаврилова.

Сервис по оплате проезда в общественном транспорте является базовым и предоставляется в двух видах: в качестве электронного кошелька для списания за разовую поездку и в качестве проездного на месяц.

Стоимость проезда на городских маршрутах по карте жителя составляет 37 рублей вместо 40 благодаря дифференцированному тарифу. При этом при оплате разового проезда обучающимся предоставляется скидка – 50% на городское сообщение и 60% – на пригородное сообщение.

«По количеству поступающих обращений об утрате карт, понятно, что чаще остальных теряют карты дети младших классов. Выходом в данной ситуации может стать использование NFC-браслетов. В настоящее время осуществляется подготовка их пилотного тестирования», – подчеркнула Мария Гаврилова.

По её словам, ещё одним нововведением в рамках реализации Единой карты жителя станут два пилотных проекта по внедрению оплаты питания в общеобразовательных организациях Мурманска и Полярных Зорей.

Дополнительные бонусы при использовании ЕКЖ могут получить и волонтёры Заполярья. В «личных кабинетах» держателей карты, зарегистрированных на портале Добро.ру, отражается информация о количестве часов, посвященных волонтерской работе, а также история участия в мероприятиях. Ранее была выполнена интеграция карты жителя с проектом «Молодая Арктика» для объединения программ лояльности двух сервисов. Часы волонтёрской работы удобно конвертируются в баллы и передаются в кошелек пользователя на молодёжном портале.

«Для популяризации данного сервиса, а также поощрения участников волонтёрского движения в магазине портала «Молодая Арктика» будут размещаться билеты на посещение учреждений культуры и спорта Мурманской области», – объяснила вице-губернатор.

Учреждения региона, ставшие пилотными, уже определены – это Мурманский областной краеведческий музей, Мурманский областной художественный музей, Мурманский областной драматический театр, Мурманский областной театр кукол, Мурманская областная филармония, Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу, Мурманская областная спортивная школа.

Присоединиться к проекту, который реализуется в рамках мероприятий стратегического плана «На Севере – жить!», в качестве партнёра может любой предприниматель или организация. Для этого необходимо обратиться в адрес оператора проекта, написав письмо в произвольной форме на адрес: info@karta51.ru.

Партнёры проекта самостоятельно определяют параметры программ лояльности, а участие в программе – бесплатное.

«На karta51.ru у каждого пользователя и партнёра проекта открыты «личные кабинеты». Общее количество уникальных посетителей портала с начала запуска составило более 100 тысяч. Таким образом, мы видим рост востребованности Единой карты жителя Мурманской области», – сообщила Мария Гаврилова.

«Проект хороший, но должно быть чёткое понимание по его активному развитию. Сервис по питанию, надеюсь, станет удобным для родителей – они увидят, как питается их ребёнок, на что тратит деньги», – обратился губернатор к Марии Дмитриевне.

Напомним, в 2023 году на региональном портале государственных услуг реализована возможность подачи заявления в электронном виде для оформления нефинансовой карты жителя обучающимся в возрасте до 14 лет.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, карта жителя выпускается в нефинансового и финансового инструментов – всё зависит от функционала, который необходим гражданину. Все финансовые карты создаются на базе платёжной системы «Мир», что позволяет оформить перечисление социальных льгот и выплат на одну карту.

Фото: https://gov-murman.ru