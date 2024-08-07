В Мурманской области выделено четыре территории для туристической деятельности в рамках проекта «Земля для туризма»

В регионах продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для туризма». На сегодняшний день выявлено 809 земельных участков и территорий общей площадью более 15,7 тысячи га, которые можно использовать для создания туристических объектов, а также 555 объектов туристического интереса, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Сервис «Земля для туризма» активно развивается. Он направлен на эффективное использование территорий и развитие внутреннего туризма. Число вовлечённых в проект регионов увеличилось до 65, из них 20 присоединились с начала 2024 года. Только за первое полугодие выявлено 178 участков площадью 9,9 тысячи га для создания туристических объектов, а также 83 объекта туристического интереса. В пользование уже предоставлено 47 участков и территорий площадью 425,8 га», – рассказал Марат Хуснуллин.

По его словам, наибольшее количество земель в рамках проекта вовлечено в Приморском крае (2 участка площадью 129 га), Удмуртской Республике (4 участка площадью 94,7 га) и Саратовской области (2 участка площадью 58 га).

«Информацию о свободных участках можно посмотреть на публичной кадастровой карте, где размещён сервис, там же можно подать заявку на их получение. Это может сделать любой желающий, в том числе и потенциальный инвестор», – сообщила руководитель Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Она также она отметила, что в проекте принимает участие и Мурманская область. По её словам, для туристической деятельности сегодня выделено четыре территории площадью 14,9 га, которые имеют высокий потенциал для привлечения туристов и развития инфраструктуры.

Как сообщает Управление Росреестра по Мурманской области, проект «Земля для туризма» реализуется с 2022 года по решению правительственной комиссии по региональному развитию. В реестр включаются заповедники, национальные парки, памятники архитектуры и другие объекты, а также расположенные поблизости от них территории.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/