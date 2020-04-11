В Мурманской области вылечены ещё пять пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки из больниц выписаны ещё пять человек. Пациенты проходили лечение от коронавирусной инфекции. Труды заполярных медиков и верно подобранная терапия дали положительные результаты — все финальные тесты на COVID-19 у заболевших были отрицательными.

Выздоровел один пациент в Мурманске и четверо в Кировско-Апатитской агломерации.

Всего в Мурманской области от коронавируса вылечили 10 человек, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.