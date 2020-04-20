В Мурманской области вылечены и выписываются из больницы пациенты, у которых был диагностирован коронавирус

Сегодня Специализированный центр инфекционных заболеваний МОКБ им. П.А. Баяндина покидают сразу три выздоровевших от новой коронавирусной инфекции пациента, среди них один несовершеннолетний. Медицинское наблюдение и подобранное врачами лечение дали положительные результаты.

Всего в Мурманской области на сегодняшний день от коронавируса вылечен 31 человек, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.