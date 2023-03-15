В Мурманской области выплату взамен земельного участка получили 395 многодетных семей

В декабре 2019 года в регионе был принят закон, который предлагал с 2020 года многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, получить земельный участок или денежную выплату в размере 340 тысяч рублей. Выплату получили уже 395 многодетных семей Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2022 году закон претерпел несколько изменений. Так, теперь на денежную выплату могут рассчитывать и семьи, которые получили земельный участок до 2020 года. Таким семьям для получения выплаты не нужно состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и подтверждать статус многодетной семьи.

Для получения выплаты необходимо обращаться в администрацию муниципального образования, в котором выдан земельный участок. Сумма, полученная взамен участка, может быть потрачена на оплату первоначального взноса или погашение части жилищного кредита или ипотеки, на приобретение или строительство дома, а также на приобретение жилья в многоквартирном доме.