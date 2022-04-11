В Мурманской области выплаты для детей-сирот увеличены в 10 раз

Выплаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области увеличены в 10 раз. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Мы обсуждали тему выплат на встречах с детишками и наставниками. Понятно, что государство обеспечивает ребят всем необходимым, но также очевидна их потребность в средствах на карманные расходы, например, для оплаты сотовой связи. Важно, что так ребята с детства будут приучаться планировать свой бюджет», – пояснил Андрей Чибис.

Размер выплаты будет привязан к возрасту ребёнка. Так, дети от 6 до 7 лет будут получать по 500 рублей, от 7 до 14 лет - 1400 рублей, а ребята от 14 лет и старше будут ежемесячно получать на карманные расходы 3000 рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в связи с этим общий объём выплат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в этом году увеличен более чем на 3 миллиона рублей.