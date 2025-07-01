В Мурманской области выполнен федеральный показатель ввода жилья досрочно

В 2025 году план по вводу жилья в рамках федерального проекта «Жильё» в Мурманской области выполнен на 116%. В этом году региональный Минстрой проектирует, возводит, реконструирует и капитально ремонтирует 101 объект. Среди них объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры, а также многоквартирные дома. Работы ведутся в рамках нацпроектов и стратегического плана «На Севере – жить!».

Подробнее об этом вчера на оперативном совещании в областном правительстве рассказала исполняющая обязанности министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

В Кольском Заполярье капитально ремонтируются и модернизируются 13 медицинских учреждений, среди которых детская поликлиника в Ковдоре, поликлиники в Апатитах и Кировске, больница в Кандалакше, хирургический корпус Североморской центральной районной больницы. Строится корпус онкологического диспансера в Мурманске.

Запланированы масштабные мероприятия по модернизации и созданию 26 образовательных учреждений. В том числе в рамках реновации ЗАТО в 2025 году начнут строить пять детских садов и одну школу. Осуществляется работа сразу над восемью крупными спортивными проектами, такими как строительство бассейнов в Мурманске и Североморске.

Подрядные организации также возводят Центр культурного развития в Мурманске, Дом культуры в Алакуртти, завершают реставрацию здания бывшего кинотеатра «Родина» и кинотеатра «Большевик» в Кировске, а также продолжается капремонт центров досуга в различных муниципальных округах.

«В кинотеатре «Родина» строители устанавливают оконные блоки и готовят внутренние стены под покраску. Также продолжаются работы по благоустройству территории. В стенах легендарного кинотеатра откроется Центр научно-технологического творчества для детей и подростков «Родина», уже идёт приём заявок от желающих заниматься в нём», – сообщила Александра Карпова.

Помимо социального сектора, особый акцент сделан на развитии жилого фонда. План по вводу жилья в рамках федерального проекта «Жильё» в 2025 году выполнен на 116%. Показатель превысил заданные нормативы, составив 63 тысячи квадратных метров новой жилой недвижимости.

Сейчас на территории региона ведётся активная стройка 20 многоэтажных домов, в которых порядка 4 тысяч квартир или 80% предназначены для продажи населению. Также реализуются проекты строительства шести жилых домов для переселения из аварийного фонда и обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Для дальнейшего роста объёмов жилищного строительства привлекаются крупные частные застройщики.

Напомним, последние несколько лет в Мурманской области активно развивается строительная отрасль. С 2019 по 2024 год было построено или капитально отремонтировано 235 социальных объектов, что на 47% превышает показатели с 2010 по 2018 годы. В 2023 году выросли и темпы жилищного строительства: были введены шесть многоэтажек в Мурманске и Умбе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549531/#&gid=1&pid=8