1000 участников «ЭЛ5-Энерго Трейла» запустили генератор молодой энергии1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 15:00

В Мурманской области выполнен федеральный показатель ввода жилья досрочно

В 2025 году план по вводу жилья в рамках федерального проекта «Жильё» в Мурманской области выполнен на 116%. В этом году региональный Минстрой проектирует, возводит, реконструирует и капитально ремонтирует 101 объект. Среди них объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры, а также многоквартирные дома. Работы ведутся в рамках нацпроектов и стратегического плана «На Севере – жить!».

Подробнее об этом вчера на оперативном совещании в областном правительстве рассказала исполняющая обязанности министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

В Кольском Заполярье капитально ремонтируются и модернизируются 13 медицинских учреждений, среди которых детская поликлиника в Ковдоре, поликлиники в Апатитах и Кировске, больница в Кандалакше, хирургический корпус Североморской центральной районной больницы. Строится корпус онкологического диспансера в Мурманске.

Запланированы масштабные мероприятия по модернизации и созданию 26 образовательных учреждений. В том числе в рамках реновации ЗАТО в 2025 году начнут строить пять детских садов и одну школу. Осуществляется работа сразу над восемью крупными спортивными проектами, такими как строительство бассейнов в Мурманске и Североморске.

Подрядные организации также возводят Центр культурного развития в Мурманске, Дом культуры в Алакуртти, завершают реставрацию здания бывшего кинотеатра «Родина» и кинотеатра «Большевик» в Кировске, а также продолжается капремонт центров досуга в различных муниципальных округах.

«В кинотеатре «Родина» строители устанавливают оконные блоки и готовят внутренние стены под покраску. Также продолжаются работы по благоустройству территории. В стенах легендарного кинотеатра откроется Центр научно-технологического творчества для детей и подростков «Родина», уже идёт приём заявок от желающих заниматься в нём», – сообщила Александра Карпова.

Помимо социального сектора, особый акцент сделан на развитии жилого фонда. План по вводу жилья в рамках федерального проекта «Жильё» в 2025 году выполнен на 116%. Показатель превысил заданные нормативы, составив 63 тысячи квадратных метров новой жилой недвижимости.

Сейчас на территории региона ведётся активная стройка 20 многоэтажных домов, в которых порядка 4 тысяч квартир или 80% предназначены для продажи населению. Также реализуются проекты строительства шести жилых домов для переселения из аварийного фонда и обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Для дальнейшего роста объёмов жилищного строительства привлекаются крупные частные застройщики. 

Напомним, последние несколько лет в Мурманской области активно развивается строительная отрасль. С 2019 по 2024 год было построено или капитально отремонтировано 235 социальных объектов, что на 47% превышает показатели с 2010 по 2018 годы. В 2023 году выросли и темпы жилищного строительства: были введены шесть многоэтажек в Мурманске и Умбе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549531/#&gid=1&pid=8

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
30.06.25 15:44
Как я только жил до этого проекта?
Комментарий к новости:1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
Д.О Вернер
28.06.25 21:41
Хорошо, что не забываем Беларусь. А что нынче с нашими соседями по Северному Колотту? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5% D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A% D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
Комментарий к новости:В Нижнем Новгороде подписан план мероприятий реализации Соглашения о сотрудничестве Мурманской областной Думы с Могилевским областным Советом депутатов
Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)19:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)3 из 10 работодателей готовы индексировать оклады в ближайшее время, 6 из 10 повышали зарплаты менее полугода назад-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к иене и фунту стерлингов, незначительно растёт в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Проект по обновлению системы теплоснабжения Умбы в Мурманской области вошёл в топ на Евразийском экономическом форуме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»