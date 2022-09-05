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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.22 11:30

В Мурманской области выполнено 72% дорожных работ на этот год

В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области подвели промежуточные итоги дорожной кампании 2022 года. Губернатор Андрей Чибис отметил, что объём инвестиций в эту сферу довольно высок, и результаты волнуют всех жителей. 

«В этом году запланировано обновить более 1 млн квадратных метров дорожного полотна, при этом свыше 240 тысяч квадратных метров уложили в прошлом году опережающими темпами. Всего из запланированного объёма работ на этот год уже выполнено 72%», – подчеркнул Андрей Чибис.  

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также отметил, что в плане дорожных работ регион ежегодно наращивает темпы и реализует сложные проекты, включая мосты.  

«С 2019 года мы обновили 3,6 млн квадратных метров асфальта», – подчеркнул глава Мурманской области.   

Подробно о ходе работ рассказала глава регионального Минтранса Юлия Полиэктова.

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