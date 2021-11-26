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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.21 09:00

В Мурманской области выполнено 76% мероприятий из стандарта «Умный город»

Губернатор Андрей Чибис вчера принял участие в заседании рабочей группы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по запуску и реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Глава региона представил опыт развития инициативы в Мурманской области. Мероприятие прошло под руководством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константина Михайлика.

«Для Минстроя, и в принципе для всего государства, «Умный город» – это город, в котором у нас одновременно удобно, безопасно и комфортно жить нашим людям. То есть, по факту, это сущность, которая объединяет в одну целостность и жизнедеятельность общества, и систему образования, и социальную сферу, и медицину, и культуру, и спорт, и жилищно-коммунальное хозяйство. Основная задача нашей рабочей группы – это координация и межведомственное взаимодействие в рамках этого глобального тренда, чтобы обеспечить получение результата за счёт множества разных инициатив», – отметил в начале заседания Константин Михайлик.

В мероприятии также приняли участие заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Черненко, заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, представители АНО «Цифровая экономика», АНО «Диалог Регионы», ООО «Русатом Инфраструктурные решения», руководители регионов и министры цифрового развития субъектов.

Как подчеркнул в своём докладе губернатор Андрей Чибис, в настоящее время в Мурманской области выполнено 76% мероприятий из стандарта «Умный город».

«Умный город» мы делаем в рамках программы регионального проекта «Умный регион», который сегодня охватывает все муниципалитеты нашей области и реализуется на единой платформе. На сегодняшний день мы также определили для себя 10 ключевых направлений цифровизации и движемся с перевыполнением плана. Наш основной подход заключается в том, чтобы заниматься цифровизацией не отдельного городского хозяйства, а это сразу такое платформенное решение на уровне субъекта Российской Федерации», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона сообщил, что в Кольском Заполярье сегодня разработан специальный портал «Наш Север» для улучшения качества жизни и облика региона через активное вовлечение жителей области.

«Сегодня на портале «Наш Север» – более 40 тысяч пользователей, каждый 18-й житель Мурманской области там зарегистрирован. За два года его работы рассмотрено порядка 25 тысяч проблем, а конкретные сообщения отработаны с точки зрения «было – стало». Кроме того, проведено 75 голосований по разным категориям, которые мы постоянно наращиваем. В начале их было около 10, сейчас – 73», – рассказал глава региона.

Одной из значимых составляющих проекта Андрей Чибис также назвал создание системы мониторинга уборочной техники. По словам губернатора, с начала года отработано уже более 24 тысяч заданий на уборку территорий, а количество жалоб северян в зимний период снизилось на 10% по сравнению с предыдущим годом.

«И ещё один важный момент. Это история, связанная с Единой цифровой платформой управления регионом. Она стала, по сути, единым платформенным решением, в неё включены все отдельно взятые системы – дорожная техника, контроль и исполнение национальных проектов, строительные объекты, видеонаблюдение, фотоотчёты, акты выполненных работ и другое», – отметил Андрей Чибис.

В настоящее время в Единую цифровую платформу управления регионом включены 200 маршрутов общественного транспорта и 414 единиц техники, за которыми осуществляется онлайн-мониторинг. Благодаря этому удалось сэкономить более 10 млн рублей в год за счёт оптимизации процессов управления и контроля регулярных транспортных перевозок.

Губернатор, в том числе, представил участникам мероприятия и дальнейшие планы по развитию проекта «Умный регион» в Кольском Заполярье. Среди них – запуск Единой карты жителя Мурманской области как системы предоставления льгот северянам, привлечение партнёров к проекту, создание Арктического Центра обработки данных для удовлетворения цифровых потребностей развивающегося бизнес-сектора и обеспечения безопасности хранения данных информационных систем области. Кроме того, в планах – появление IT-технопарка для формирования и развития IT-сообщества региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в  завершение выступления губернатор Андрей Чибис предложил провести следующий форум, посвящённый проекту цифровизации городского хозяйства «Умный город», в Мурманской области. Инициативу главы региона поддержал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик.

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