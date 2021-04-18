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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.21 08:30

«В Мурманской области выполнено 76% мероприятий стандарта «Умный город»: Андрей Чибис выступил на всероссийском форуме по цифровому развитию городов

Губернатор Андрей Чибис в режиме онлайн принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Инструкция по применению».

«Проект «Умный город» – это инструмент для того, чтобы сделать нашу жизнь в городах удобнее, а реакцию на проблемы наших людей максимально эффективной. Стандарт утверждён в марте 2019 года сроком до 2024 года включительно. Но оказалось, что эти мероприятия можно сделать быстрее, – отметил Андрей Чибис. – За полтора года реализации проекта более 70% того, что мы задумали в Мурманской области, сегодня находится в стадии боевых систем, либо в стадии пуско-наладки».

Глава региона подчеркнул, что в Мурманской области внедрён ряд отраслевых информационных систем, которые помогают оперативно реагировать на сообщения северян. Одни из наиболее масштабных – интеллектуальная система жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и мониторинга уборки территорий.

«За два месяца мы запустили портал «Наш север», где помимо решения проблем наших жителей в жёстко установленные сроки, мы также проводим различные голосования», – добавил Андрей Чибис.

В своём выступлении губернатор отметил, что на региональном портале северяне могут отслеживать работу коммунальной техники, а благодаря интеграции с интеллектуальной транспортной системой следить за прибытием и маршрутом движения автобусов с помощью приложения Яндекс.

«Для нас принципиально важной стала тема внедрения цифровой истории, связанной с уборкой наших муниципалитетов. Только в феврале в регионе выпало 311% осадков от нашей северной нормы, – рассказал Андрей Чибис. – Мы ввели всю уборочную технику внутрь этой системы, поставили задачи, определили критерии их выполнения, сроки, контроль управления. 15 февраля система стала доступна и для граждан, которые теперь могут отследить нахождение уборочной техники в их районе».

По словам главы региона, в Мурманской области остаётся актуальной тема подготовки кадров, которая сегодня начинается уже со школы. Так, в Центре управления регионом в настоящее время реализуется образовательный проект «Яндекс.Лицей». Он позволяет школьникам изучать популярные языки программирования, создавать сетевые приложения и применять полученные знания на практике.

В завершение выступления Андрей Чибис добавил, что Центр управления регионом обеспечивает не только отработку сигналов жителей, но и аналитическую поддержку подготовки и принятия решений органов исполнительной власти Мурманской области.

«Система позволяет уходить от темы докладов и отчётов, а все совещания превращаются в разбор той или иной проблемы и поиск необходимых решений», – рассказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в пленарном заседании форума «Умный город: Инструкция по применению» также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Курской области Роман Старовойт, заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев, управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии Павел Гонтарев, генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина и др.

Для справки:

Форум «Умный город: инструкция по применению» проходил 15-16 апреля в Белгороде. Это отраслевая площадка, на которой собрались представители исполнительных органов власти, бизнеса и эксперты. На повестке форума представлены вопросы развития и цифровой трансформации городов, разработки электронных сервисов и внедрения искусственного интеллекта, а также запуска общероссийской платформы по голосованию за объекты благоустройства.

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