Первый двухэтажный поезд из Мурманска в Петербург отправится 12 октября в 10.10Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.10.20 17:30

В Мурманской области выполнено более 97% работ по благоустройству дворовых территорий

Более 97% работ по благоустройству дворовых территорий выполнены к настоящему моменту в Мурманской области – об этом рассказала заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Полностью закончены работы на 139 из 240 объектов. В 9 муниципальных образованиях сданы 11 объектов общественных территорий из 15 запланированных, в Мурманске – два объекта из трех. В работе находится одна общественная территория – благоустройство набережной озера Ледового.

В областном центре продолжается ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов. В трех административных округах будет отремонтировано 28175,82 кв. метров дефектных участков.

В Мурманске реализуются 22 мероприятия, в том числе 4 – переходящие с 2019 года. Это устройство освещения, ремонты пешеходных связей, проездов, лестниц, ливневых канализаций.

На сегодняшний день завершены работы на 8 объектах, среди которых капитальный ремонт ливневой канализации по Северному проезду, благоустройство двух пешеходных связей по улицам Старостина и Олега Кошевого, трех сетей наружного освещения на улицах Лобова и Старостина, а также на Верхне-Ростинском шоссе. Кроме того выполнен ремонт проездов к детской музыкальной школе № 3, детско-юношеской спортивной школе № 10.

Подходят к завершению ремонт лестницы в районе дома №16 по Северному проезду, а также капитальный ремонт сети наружного освещения по улице Полярной Дивизии.

Общий процент выполнения работ на объектах административного центра составляет 68,8%, наблюдается существенный рост темпов и объемов выполненных работ в сравнении с прошлой неделей – на 18,8%.

По словам курирующего вице-губернатора, заказчик ведёт постоянный контроль хода выполняемых работ, а также предоставляет отчетную документацию в профильные министерства с подтверждающими фотоматериалами. Прилагаются максимальные усилия для завершения работ в установленные сроки – до 30 ноября.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства,  на территории Мурманской области в 35 муниципальных образованиях в рамках поддержки проектов местных инициатив реализуются 62 программных мероприятия. Общая сумма, предусмотренная на выполнение указанных мероприятий, составляет более 68 миллионов рублей. На сегодня завершены работы по 24 мероприятиям. Например, в Мончегорске обустроен веревочный парк «Комплекс активного отдыха». В Высоком приобретены и установлены малые игровые формы на территории детского сада. В Ковдорском районе оборудована игровая площадка.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
Честно говоря, первыми о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявили профсоюзы ФНПР. И в течение нескольких лет лоббировали эту тему. Хорошо, что сейчас дело сдвинулось с м
Комментарий к новости:Решение о неиндексации пенсий работающим пенсионерам вносит сумятицу в пенсионную систему страны - эксперт
Александр
09.10.20 10:56
Т***и! Пошли на попятную, скоро выборы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Депутаты-единороссы направили в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)45% россиян считают правильным забрать сейчас деньги с банковских вкладов-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 26 копеек, евро укрепилось почти на 7 копеекопеек, евро укрепилось почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика