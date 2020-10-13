В Мурманской области выполнено более 97% работ по благоустройству дворовых территорий

Более 97% работ по благоустройству дворовых территорий выполнены к настоящему моменту в Мурманской области – об этом рассказала заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Полностью закончены работы на 139 из 240 объектов. В 9 муниципальных образованиях сданы 11 объектов общественных территорий из 15 запланированных, в Мурманске – два объекта из трех. В работе находится одна общественная территория – благоустройство набережной озера Ледового.

В областном центре продолжается ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов. В трех административных округах будет отремонтировано 28175,82 кв. метров дефектных участков.

В Мурманске реализуются 22 мероприятия, в том числе 4 – переходящие с 2019 года. Это устройство освещения, ремонты пешеходных связей, проездов, лестниц, ливневых канализаций.

На сегодняшний день завершены работы на 8 объектах, среди которых капитальный ремонт ливневой канализации по Северному проезду, благоустройство двух пешеходных связей по улицам Старостина и Олега Кошевого, трех сетей наружного освещения на улицах Лобова и Старостина, а также на Верхне-Ростинском шоссе. Кроме того выполнен ремонт проездов к детской музыкальной школе № 3, детско-юношеской спортивной школе № 10.

Подходят к завершению ремонт лестницы в районе дома №16 по Северному проезду, а также капитальный ремонт сети наружного освещения по улице Полярной Дивизии.

Общий процент выполнения работ на объектах административного центра составляет 68,8%, наблюдается существенный рост темпов и объемов выполненных работ в сравнении с прошлой неделей – на 18,8%.

По словам курирующего вице-губернатора, заказчик ведёт постоянный контроль хода выполняемых работ, а также предоставляет отчетную документацию в профильные министерства с подтверждающими фотоматериалами. Прилагаются максимальные усилия для завершения работ в установленные сроки – до 30 ноября.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на территории Мурманской области в 35 муниципальных образованиях в рамках поддержки проектов местных инициатив реализуются 62 программных мероприятия. Общая сумма, предусмотренная на выполнение указанных мероприятий, составляет более 68 миллионов рублей. На сегодня завершены работы по 24 мероприятиям. Например, в Мончегорске обустроен веревочный парк «Комплекс активного отдыха». В Высоком приобретены и установлены малые игровые формы на территории детского сада. В Ковдорском районе оборудована игровая площадка.