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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.20 12:45

В Мурманской области выполнены основные показатели дорожного нацпроекта

В рамках оперативного совещания министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин доложил губернатору о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На сегодняшний день участки трасс регионального значения и в Коле протяженностью более 43 км сданы в эксплуатацию в установленные сроки, в столице Заполярья работы находятся в стадии завершения.

«За текущую неделю капиталоёмкие объекты выполнены на 70%, на 20 участках ремонта улично-дорожной сети Мурманска асфальтобетонное покрытие уложено на 100%, общее выполнение – более 95%, – рассказал Артем Гришин. – Все ключевые показатели по дорожному нацпроекту на 2020 год у нас выполнены, общий объем нового асфальта на дорогах, которые приводятся в порядок в этом году в регионе, составил более 150 000 квадратных метров».

Как отметил профильный министр, основная работа, которая осталась у подрядчиков, в основном направлена на обеспечение безопасности и комфорта жителей. В минувшие выходные закончена укладка асфальта на улицах Николаева и Марата, завершаются работы на улице Нахимова.

Андрей Чибис отметил недопустимость отсутствия разметки на отремонтированных дорогах.

«Недостаточно уложить новый асфальт, улицы должны быть полностью приведены в порядок, это касается и нанесения разметки, – подчеркнул глава региона. – Министерству необходимо четко проконтролировать исполнение всех показателей в рамках нормативных сроков».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в  Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланировано привести в порядок 40 объектов улично-дорожной сети на территории субъекта, 27 из которых – в столице Заполярья.

 

 

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