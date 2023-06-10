В Мурманской области выпускникам Лицея Академии Яндекса вручили сертификаты
Руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев вручил выпускникам Лицея Академии Яндекса сертификаты об окончании обучения.
За два года ребята научились писать код на языке Python, а также познакомились поближе с технологиями разработки программ и графических интерфейсов.
На практических занятиях ученики создавали приложения, писали чат-боты для мессенджеров и решали другие прикладные задачи.
«Полученного за два года обучения опыта и знаний ребятам будет достаточно для решения базовых прикладных задач в сфере IT. Надеюсь, никто из них не оступится перед своей целью», – отметил Алексей Медведев.
Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в этом году в регионе продолжается набор на бесплатный курс промышленного программирования в Лицее Академии Яндекса. Подать заявку и пройти вступительное онлайн-тестирование можно до 27 июня на сайте «Академия Яндекса».
Фото: https://gov-murman.ru