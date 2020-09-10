В Мурманской области выращено объектов товарной аквакультуры 22 тысячи тонн, что на 10% выше уровняпрошлого года

Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года. Как сообщает ведомство, по оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», рыболовными организациями Мурманской области в январе-июле 2020 года выловлено 401,83 тысячи тонн водных биоресурсов (100,9% от уровня периода прошлого года).

Рост вылова отмечен по пикше (доля в вылове 8,4%) в 1,2 раза, по сельди (доля – 0,9 %) – на 4,6% и по путассу (доля – 18,9%) - на 9,1%. За счёт преобладания пикши в видовом составе уловов трески добыто на 4,6% меньше (доля – 35,7%), а также снижена добыча прочих видов рыб (доля – 36,1%) - на 1,7%, в основном за счёт уменьшения вылова скумбрии в зоне Мавритании и Марокко.

В январе-июне текущего года выращено объектов товарной аквакультуры 22 тысячи тонн (на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года), что связано с ростом производства в одной из организаций рыбоводства и с началом производственной деятельности организации аквакультуры по выращиванию осетровых видов рыб. Значительную долю в объёме выращивания занимают лососевые виды рыб - 99,7%.