В Мурманской области вырастут минимальные уровни зарплаты у медиков первичного звена и скорой помощи, анестезиологических отделений и оперблоков

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с 1 июня 2025 года в Мурманской области повышается минимальный уровень начисленной заработной платы для отдельных категорий медицинских работников.

Данная мера коснётся специалистов первичного звена, службы скорой медицинской помощи, а также работников отделений анестезиологии-реанимации и операционных блоков.

На одну ставку минимальная заработная плата врача первичного звена составит от 74,5 до 112 тысяч рублей в зависимости от специальности, врача скорой помощи — 102,5 тысячи рублей, а фельдшера — не менее 65 тысяч рублей на ставку. Для операционных медсестёр и медсестер-анестезистов минимальная зарплата установлена в размере 69 тысяч рублей на одну ставку.

«Повышение минимальных уровней заработной платы направлено на привлечение и сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и позволит увеличить доходы около 1,7 тысячи медицинских работников», — отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548489/#&gid=1&pid=1