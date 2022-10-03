В Мурманской области вырос объём безналичных платежей

За шесть месяцев 2022 года жители Мурманской области оплатили покупки картами 173 млн раз на сумму свыше 163 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество безналичных транзакций увеличилось на 9%, а объём – на 15%.

Наличные деньги северяне в то же время снимали на 15% реже. С января по июнь держатели карт совершили 5,7 млн транзакций по получению наличных в банкоматах и в кассах кредитных организаций на общую сумму 76 млрд рублей.

«Для многих жителей региона именно безналичная форма оплаты товаров и услуг становится наиболее привычной и комфортной. Тем более, что теперь условия выпуска и обслуживания дебетовых платёжных карт, включая комиссии, будут по рекомендации Банка России предоставляться кредитными организациями в понятной табличной форме. Сравнив условия разных карточных продуктов, клиенты смогут выбрать наиболее выгодное предложение», – комментирует управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.