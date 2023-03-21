В Мурманской области вырос спрос на сотрудников в сфере туризма, ресторанов и гостиниц

Аналитики hh.ru выяснили, что за год спрос на сотрудников в сфере туризма в регионе вырос на 22%.

Пришла весна, а с ней и новый туристический сезон, и повышенный спрос на квалифицированных специалистов в этой отрасли. За последний месяц в сфере туризма и общепита в Мурманской области количество размещенных вакансий выросло на 22% относительно прошлого года. В то же время, соискатели также были достаточно активны: жители Мурманской области стали искать работу в сфере туризма, общепита и гостиничном бизнесе на 5% чаще, чем весной прошлого года.

Средняя предлагаемая зарплата в туристической отрасли Мурманской области сейчас достигает 46538 рублей, что на 2%, или 758 рублей, меньше, чем в прошлом году. Самые распространенные зарплатные ожидания местных соискателей составили 52191 рубль. За год жители региона, ищущие работу в туризме, увеличили свои зарплатные ожидания более чем на 2000 рублей.

За последний месяц наиболее востребованными кадрами в туристической сфере региона стали работники гостиниц (менеджеры, администраторы) и общепита (официанты, повара, хостес, бармены): 30% вакансий приходится именно на эти категории сотрудников. Также работодатели из ресторанно-гостиничного бизнеса часто ищут и нанимают молодых специалистов (33% вакансий подходят кандидатам без опыта) и сотрудников сферы продаж (29% вакансий предполагают опыт работы в клиентском сервисе).

Самая высокая зарплата в сфере туризма в Мурманской области зафиксирована в вакансии «Администратор ресторана», зарплата до 105000 рублей на руки. В обязанности будущего работника войдет организация работы сервисного и технического персонала, контроль рабочих процессов в течение смены, работа с документацией (журналы, приходные документы и т.д.). При этом работодатель предъявляет достаточно высокие требования к будущему сотруднику: у кандидата должны быть высокие навыки командообразования, знание кассовой дисциплины и стандартов сервиса.