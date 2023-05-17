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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 12:00

В Мурманской области вырос спрос на специалистов из сферы финансов: +52% новых вакансий

Эксперты hh.ru проанализировали сферу банковского дела и финансов в Мурманской области на текущий момент и выяснили, что за последний месяц спрос на специалистов данной сферы вырос на 52% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

За последний месяц в Мурманской области на hh.ru было размещено более двухсот вакансий в сфере «Финансы и бухгалтерия», что на 52% больше, чем весной 2022 года. За этот же период жители Мурманской области опубликовали или обновили около 800 резюме в данной сфере. В данном случае уровень конкуренции за рабочие места в финансовой сфере региона достиг 4-5 резюме на вакансию. Это в целом соответствует норме для рынка труда, когда уровень конкуренции за рабочие места умеренный и на рынке присутствует здоровое соотношение между работодателями и соискателями.

С 1 апреля по начало мая в Мурманской области было открыто более 350 вакансий работодателями, отраслью которых являются банковские и финансовые услуги. Это значит, что каждая восемнадцатая вакансия Мурманской области за последний месяц размещалась банками. 

Согласно данным hh.ru, средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области для специалистов сферы «Финансы» на данный момент составляет около 55500 рублей. Это на 7627 руб. больше, чем весной 2022 года. При этом мурманчане, ищущие работу в финансовой и банковской сфере, как правило, запрашивают зарплату не ниже 58000 рублей, что также на 4253 рубля больше, чем в это же время 2022 года.

Рейтинг актуальных вакансий в сфере банковского дела в Мурманской области:

 

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сбербанк».

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