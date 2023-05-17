В Мурманской области вырос спрос на специалистов из сферы финансов: +52% новых вакансий

Эксперты hh.ru проанализировали сферу банковского дела и финансов в Мурманской области на текущий момент и выяснили, что за последний месяц спрос на специалистов данной сферы вырос на 52% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

За последний месяц в Мурманской области на hh.ru было размещено более двухсот вакансий в сфере «Финансы и бухгалтерия», что на 52% больше, чем весной 2022 года. За этот же период жители Мурманской области опубликовали или обновили около 800 резюме в данной сфере. В данном случае уровень конкуренции за рабочие места в финансовой сфере региона достиг 4-5 резюме на вакансию. Это в целом соответствует норме для рынка труда, когда уровень конкуренции за рабочие места умеренный и на рынке присутствует здоровое соотношение между работодателями и соискателями.

С 1 апреля по начало мая в Мурманской области было открыто более 350 вакансий работодателями, отраслью которых являются банковские и финансовые услуги. Это значит, что каждая восемнадцатая вакансия Мурманской области за последний месяц размещалась банками.

Согласно данным hh.ru, средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области для специалистов сферы «Финансы» на данный момент составляет около 55500 рублей. Это на 7627 руб. больше, чем весной 2022 года. При этом мурманчане, ищущие работу в финансовой и банковской сфере, как правило, запрашивают зарплату не ниже 58000 рублей, что также на 4253 рубля больше, чем в это же время 2022 года.

Рейтинг актуальных вакансий в сфере банковского дела в Мурманской области:

Старший клиентский менеджер, от 68 800 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78616551;

Менеджер по привлечению корпоративных клиентов (средний и крупный бизнес), от 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/78858326;

Главный эксперт по решениям для клиентов малого бизнеса, от 140 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/79470385;

Финансовый специалист, от 80 000 руб. до вычета налогов,https://spb.hh.ru/vacancy/76555570;

Менеджер по развитию партнерской сети, от 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77900248;

Менеджер по лизингу, от 150 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/80090576;

Инкассатор, от 61 300 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/79812543;

Руководитель клиентского центра, от 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/80040470.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сбербанк».