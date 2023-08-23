В Мурманской области вырос спрос на топ-менеджеров: +79% новых вакансий за год

Эксперты hh.ru зафиксировали значительный рост спроса на топ-менеджеров: за июль количество вакансий для них увеличилось на 67% относительно аналогичного периода прошлого года в целом по России. В Мурманской области тоже выросла потребность в управленцах.

Наиболее активно спрос на управленцев в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос в 20 регионах России. На верхних строчках рейтинга находятся: Москва (+86% новых вакансий), Санкт-Петербург (+66%), Приволжский ФО (+68%), Сибирский ФО (+59%), Уральский ФО (+54%), Краснодарский край (+91%), Дальний Восток (+54%).

Что касается СЗФО, то лидером по количеству вакансий в сфере менеджмента в июле стала республика Коми (+175%). Мурманская область занимает 4-е место на Северо-Западе по росту спроса на топ-менеджеров. В целом по региону количество рабочих мест в управлении выросло на 79% по сравнению с прошлым годом.

Регионы СЗФО с динамикой вакансий в сфере топ-менеджмента, июль 2023 к тому же периоду 2022 года:

Республика Коми 175% Ленинградская область 89% Новгородская область 81% Мурманская область 79% Санкт-Петербург 66% Калининградская область 53% Республика Карелия 39% Архангельская область 24% Псковская область 15%

Чаще остальных в СЗФО вакансии для топ-менеджеров открывают компании из таких отраслей как «Услуги для бизнеса» (14%), «Розничная торговля» (11,5%), «IT» (9%), «Товары народного потребления» (9%), «Строительство» (9%), «Продукты питания» (7%), «Электроника, приборостроение» (5%).

В Мурманской области остро нуждаются в управленцах компании из таких сфер как «Розничная торговля» (10%), «Услуги для бизнеса» (10%), «Добыча сырья» (9%), «Химическое производство, удобрения» (7%), «Строительство, недвижимость» (7%) и «Телекоммуникации и связь» (5%).

Высокий спрос на топ-менеджеров в СЗФО влияет и на рост предлагаемой заработной платы. Больше всего сейчас управленцы могут заработать в Республике Коми (147090 ₽) и в Петербурге (120000 ₽). Медианная предлагаемая зарплата руководителей в Мурманской области находится на уровне 101065 рублей.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в сфере топ-менеджмента

СЗФО, июль 2023

Республика Коми 147 090 ₽ Санкт-Петербург 120 000 ₽ Ленинградская область 112 382 ₽ Ненецкий АО 110 000 ₽ Архангельская область 108 234 ₽ Мурманская область 101 065 ₽ Республика Карелия 81 184 ₽ Калининградская область 72 782 ₽ Псковская область 69 237 ₽ Новгородская область 67 500 ₽

Соискатели в регионе, в свою очередь, менее активны, чем работодатели. В данный момент только 6% кандидатов активно ищут работу на управленческие должности. Интересно, что соискателей-женщин среди них 41%, что может говорить об увеличении их интереса к руководящим должностям. Большинство кандидатов имеют большой опыт работы: 87% - от 6 лет и более, «новичков» без опыта среди соискателей лишь 5%. Так как в регионе преобладают опытные специалисты, то и зарплатные ожидания у них соответствующие: в среднем это 101584 рублей.