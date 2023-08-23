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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.23 12:00

В Мурманской области вырос спрос на топ-менеджеров: +79% новых вакансий за год

Эксперты hh.ru зафиксировали значительный рост спроса на топ-менеджеров: за июль количество вакансий для них увеличилось на 67% относительно аналогичного периода прошлого года в целом по России. В Мурманской области тоже выросла потребность в управленцах.

Наиболее активно спрос на управленцев в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос в 20 регионах России. На верхних строчках рейтинга находятся: Москва (+86% новых вакансий), Санкт-Петербург (+66%), Приволжский ФО (+68%), Сибирский ФО (+59%), Уральский ФО (+54%), Краснодарский край (+91%), Дальний Восток (+54%). 

Что касается СЗФО, то лидером по количеству вакансий в сфере менеджмента в июле стала республика Коми (+175%). Мурманская область занимает 4-е место на Северо-Западе по росту спроса на топ-менеджеров. В целом по региону количество рабочих мест в управлении выросло на 79% по сравнению с прошлым годом.

Регионы СЗФО с динамикой вакансий в сфере топ-менеджмента, июль 2023 к тому же периоду 2022 года: 

Республика Коми

175%

Ленинградская область

89%

Новгородская область

81%

Мурманская область

79%

Санкт-Петербург

66%

Калининградская область

53%

Республика Карелия

39%

Архангельская область

24%

Псковская область

15%

 

Чаще остальных в СЗФО вакансии для топ-менеджеров открывают компании из таких отраслей как «Услуги для бизнеса» (14%), «Розничная торговля» (11,5%), «IT» (9%), «Товары народного потребления» (9%), «Строительство» (9%), «Продукты питания» (7%), «Электроника, приборостроение» (5%).

В Мурманской области остро нуждаются в управленцах компании из таких сфер как «Розничная торговля» (10%), «Услуги для бизнеса» (10%), «Добыча сырья» (9%), «Химическое производство, удобрения» (7%), «Строительство, недвижимость» (7%) и «Телекоммуникации и связь» (5%).

Высокий спрос на топ-менеджеров в СЗФО влияет и на рост предлагаемой заработной платы. Больше всего сейчас управленцы могут заработать в Республике Коми (147090 ₽) и в Петербурге (120000 ₽). Медианная предлагаемая зарплата руководителей в Мурманской области находится на уровне 101065 рублей.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в сфере топ-менеджмента

СЗФО, июль 2023 

Республика Коми

147 090 ₽

Санкт-Петербург

120 000 ₽

Ленинградская область

112 382 ₽

Ненецкий АО

110 000 ₽

Архангельская область

108 234 ₽

Мурманская область

101 065 ₽

Республика Карелия

81 184 ₽

Калининградская область

72 782 ₽

Псковская область

69 237 ₽

Новгородская область

67 500 ₽

 

Соискатели в регионе, в свою очередь, менее активны, чем работодатели. В данный момент только 6% кандидатов активно ищут работу на управленческие должности. Интересно, что соискателей-женщин среди них 41%, что может говорить об увеличении их интереса к руководящим должностям. Большинство кандидатов имеют большой опыт работы: 87% - от 6 лет и более, «новичков» без опыта среди соискателей лишь 5%. Так как в регионе преобладают опытные специалисты, то и зарплатные ожидания у них соответствующие: в среднем это 101584 рублей. 

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