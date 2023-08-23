В Мурманской области вырос спрос на топ-менеджеров: +79% новых вакансий за год
Эксперты hh.ru зафиксировали значительный рост спроса на топ-менеджеров: за июль количество вакансий для них увеличилось на 67% относительно аналогичного периода прошлого года в целом по России. В Мурманской области тоже выросла потребность в управленцах.
Наиболее активно спрос на управленцев в июле 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос в 20 регионах России. На верхних строчках рейтинга находятся: Москва (+86% новых вакансий), Санкт-Петербург (+66%), Приволжский ФО (+68%), Сибирский ФО (+59%), Уральский ФО (+54%), Краснодарский край (+91%), Дальний Восток (+54%).
Что касается СЗФО, то лидером по количеству вакансий в сфере менеджмента в июле стала республика Коми (+175%). Мурманская область занимает 4-е место на Северо-Западе по росту спроса на топ-менеджеров. В целом по региону количество рабочих мест в управлении выросло на 79% по сравнению с прошлым годом.
Регионы СЗФО с динамикой вакансий в сфере топ-менеджмента, июль 2023 к тому же периоду 2022 года:
|
Республика Коми
|
175%
|
Ленинградская область
|
89%
|
Новгородская область
|
81%
|
Мурманская область
|
79%
|
Санкт-Петербург
|
66%
|
Калининградская область
|
53%
|
Республика Карелия
|
39%
|
Архангельская область
|
24%
|
Псковская область
|
15%
Чаще остальных в СЗФО вакансии для топ-менеджеров открывают компании из таких отраслей как «Услуги для бизнеса» (14%), «Розничная торговля» (11,5%), «IT» (9%), «Товары народного потребления» (9%), «Строительство» (9%), «Продукты питания» (7%), «Электроника, приборостроение» (5%).
В Мурманской области остро нуждаются в управленцах компании из таких сфер как «Розничная торговля» (10%), «Услуги для бизнеса» (10%), «Добыча сырья» (9%), «Химическое производство, удобрения» (7%), «Строительство, недвижимость» (7%) и «Телекоммуникации и связь» (5%).
Высокий спрос на топ-менеджеров в СЗФО влияет и на рост предлагаемой заработной платы. Больше всего сейчас управленцы могут заработать в Республике Коми (147090 ₽) и в Петербурге (120000 ₽). Медианная предлагаемая зарплата руководителей в Мурманской области находится на уровне 101065 рублей.
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в сфере топ-менеджмента
СЗФО, июль 2023
|
Республика Коми
|
147 090 ₽
|
Санкт-Петербург
|
120 000 ₽
|
Ленинградская область
|
112 382 ₽
|
Ненецкий АО
|
110 000 ₽
|
Архангельская область
|
108 234 ₽
|
Мурманская область
|
101 065 ₽
|
Республика Карелия
|
81 184 ₽
|
Калининградская область
|
72 782 ₽
|
Псковская область
|
69 237 ₽
|
Новгородская область
|
67 500 ₽
Соискатели в регионе, в свою очередь, менее активны, чем работодатели. В данный момент только 6% кандидатов активно ищут работу на управленческие должности. Интересно, что соискателей-женщин среди них 41%, что может говорить об увеличении их интереса к руководящим должностям. Большинство кандидатов имеют большой опыт работы: 87% - от 6 лет и более, «новичков» без опыта среди соискателей лишь 5%. Так как в регионе преобладают опытные специалисты, то и зарплатные ожидания у них соответствующие: в среднем это 101584 рублей.