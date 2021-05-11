В Мурманской области вырос спрос на топ-менеджеров и банковских работников

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили что происходило с рынком труда в Мурманской области за последний месяц. В основе анализа: данные из почти более 11 тысяч вакансий, открытых на hh.ru в Мурманской области, а также информация из более 22 тысяч резюме местных жителей.

Активность работодателей на рынке труда

Активность работодателей Мурманска за последний месяц достаточно высокая – компании опубликовали на 10% вакансий больше, чем месяцем ранее. Активней всего компании Мурманской области ищут работников в сфере маркетинга, рекламы, PR, а также высшего менеджмента (менеджменты продукта, мерчендайзеры, менеджеры по работе с клиентами). Здесь прирост вакансий относительно марта этого года – по 55% в каждой профсфере.

На втором месте по востребованности – специалисты сферы государственной службы – прирост за месяц +50%. Особенно востребованы сотрудники ГИБДД.

Также в топ-3 по приросту числа вакансий за месяц вошли банковские работники (+38%). В данном случае работодатели особенно активно ищут специалистов по продажам финансовых продуктов – более 200 вакансий за месяц по данной специальности. Не менее востребованы специалисты по привлечению клиентов, кредиторы и бухгалтеры. Всего на эту сферу за месяц приходится почти 400 вакансий.

Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена компаниями и организациями в сферах «Добыча сырья» (-39%), «Автомобильный бизнес» (-17%), «Медицина, фармацевтика» (по -16%).

Предлагаемая работодателями Мурманской области зарплата для специалистов за апрель составляет 48800 рублей, что ниже среднероссийской на 2%. По итогам апреля одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях сфер «Добыча сырья» - почти 60 тысяч рублей и «Высший менеджмент» - 58 тысяч. Чуть ниже предлагаемые зарплаты в вакансиях для специалистов из автобизнеса, производственников и строителей – в среднем 55 тысяч рублей.

Вырос уровень предлагаемой зарплаты за последний месяц в вакансиях на hh.ru для рабочего персонала – на 4500 рублей. Рост зарплат в этой сфере может быть связан с высоким спросом работодателей на новых работников.

Активность соискателей в Мурманской области

В апреле в Мурманске немного снизился уровень конкуренции за рабочие места, сейчас он составляет 3,1 резюме на вакансию, что в целом ниже нормы по рынку труда в 5–6 резюме на вакансию.

По сравнению с прошлым месяцем конкуренция за вакансии и рабочие места выросла среди юристов (почти 7 резюме на вакансию). Как правило, средняя ожидаемая зарплата у таких соискателей - 50 тысяч рублей и более. 46% претендующих на юридическую должность в Мурманской области находятся в возрасте от 30 до 40 лет. 55% резюме в юридической сфере разместили женщины.

Активней стали искать работу бухгалтеры (по 5 резюме на вакансию). Они ожидают зарплату от 40 тысяч до 55 тысяч рублей в месяц, в 88% случаев уже имеют рабочий стаж более 6 лет, 90% соискателей в сфере бухгалтерия, управленческий учёт – женщины.

На третьем месте по уровню конкуренции за рабочие места топ-менеджеры – почти 5 резюме на вакансию. В апреле они разместили на hh.ru более 400 резюме. Диапазон ожидаемых зарплат у соискателей на место топ-менеджера – от 70 тысяч до 110 тысяч рублей. 66% соискателей в данной сфере – мужчины.

Ниже всего hh.индекс — отношение количества активных резюме к вакансиям в сферах инсталляции, консультирования, медицины и страхования – до 1 резюме на вакансию.

В целом жители Мурманской области несколько уменьшили зарплатные ожидания (почти на 500 рублей) и теперь в среднем желают получать за работу в месяц почти 49 тысяч рублей, что ниже запросов других россиян на 1%.

Кому предлагают одни из самых высоких зарплат в Мурманской области прямо сейчас*:

· Директор кластера, с зарплатой от 300 000 руб. до вычета НДФЛ

· Старший помощник капитана, с зарплатой от 200 000 руб. на руки

· Резчик по камню, с зарплатой от 150 000 руб. на руки

· Врач стоматолог-ортопед, с зарплатой от 150 000 руб. на руки

· Консультант по продажам, с зарплатой от 120 000 руб. на руки

· Юрист по сопровождению строительства, с зарплатой от 100 000 руб. на руки

· Агент по продаже недвижимости, с зарплатой от 100 000 руб. до вычета НДФЛ

· Менеджер по привлечению корпоративных клиентов среднего бизнеса, с зарплатой от 100 000 руб. до вычета НДФЛ

* - в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.