В Мурманской области выросло число руководителей организаций сферы услуг, которые оценили экономическую ситуацию как «неблагоприятную»

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-августе 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в нашем регионе объём платных услуг, оказанных населению в январе–августе 2022 года, составил 48707,6 млн рублей, или 102,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в августе 2022 года – 6044,8 млн рублей или 99,4%.

В III квартале текущего года доля организаций сферы услуг, руководители которых оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», составила 43% (во II квартале 2022 года – 57%), как «неблагоприятную» – 57% (во II квартале 2022 года – 43%).

Индекс предпринимательской уверенности в сфере платных услуг составил -26,2 процентных пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в сфере услуг в III квартале 2022 года, руководители организаций назвали неопределённость экономической ситуации (82% опрошенных), недостаточный спрос на услуги (43), недостаток финансовых средств (36) и высокий уровень налогообложения (32% опрошенных).