В Мурманской области выросло число сторонников атомной энергетики

Большинство жителей Мурманской области, 84,8% от числа опрошенных, одобряют использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения нашей страны электроэнергией. Данный показатель вырос на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

На 3,8% выросло число респондентов, положительно оценивающих деятельность Кольской атомной электростанции в регионе (78,4% в 2022 году по сравнению с 74,6% в 2021 году). При этом 45% респондентов считают, что атомную энергетику необходимо активно развивать. Опрос провела исследовательская компания «ЭлаНКом» в январе-феврале 2022 года.

Для населения Мурманской области атомная энергетика, прежде всего, ассоциируется с такими понятиями как «дешевая электроэнергия» (37,2%), «эффективная замена нефти и газа» (32,3%), «передовые технологии» (26,5%). Атомную энергетику жители Мурманской области всё чаще называют в качестве наиболее перспективного источника энергетики в будущем — 56,7% опрошенных.

Как и ранее, жители города Полярные Зори – спутника Кольской АЭС в большинстве своем одобряют использование атомной энергетики (95,6%), 83,0% населения муниципалитета считают, что атомная энергетика должна активно развиваться в дальнейшем и за ней будущее. 82,3% респондентов отметили положительное влияние присутствия Кольской АЭС на развитие социальной сферы города Полярные Зори.

«У нас, в Мурманской области, население традиционно хорошо относится к атомной энергетике. Мы стараемся оправдать ожидания жителей региона: Кольская АЭС работает надежно, безопасно и стабильно, не оказывая отрицательного воздействия ни на людей, ни на окружающую среду, - прокомментировал результаты социологического исследования директор Кольской АЭС Василий Омельчук. - Имея статус градообразующего предприятия, атомная станция принимает активное участие в реализации всех социальных проектов на территории нашего муниципалитета. Одной командой с администрацией Полярных Зорь, при поддержке правительства Мурманской области и общественности нам удаётся создавать комфортные условия для жизни горожан».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, опрос был проведён в десяти регионах России (Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской, Саратовской, Свердловской и Тверской). В опросе приняли участие 10 тысяч человек из 60-ти российских городов. В Мурманской области в опросе приняли участие 1000 человек.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.