В Мурманской области выросло количество 100-балльников по истории и физике

8 северян вошли в число стобалльников по результатам единого государственного экзамена по истории и физике.

«Число высших отметок на экзамене по истории в этом году возросло в 3 раза. Стобалльных результатов ЕГЭ по физике не было в регионе с 2017 года», – сообщила Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области.

Сто баллов за ЕГЭ по истории получили 6 выпускников из лицея № 2 Мурманска, гимназии и школы № 279 ЗАТО Александровск, гимназии № 1 Североморска, Мурмашинской школы № 1 и школы № 5 Кировска. Каждая пятая экзаменационная работа – высокобалльная: от 81 до 100 баллов, что значительно превышает результат прошлого года.

По физике 100 баллов получили выпускники из Мурманского политехнического лицея и школы № 10 города Апатиты.

«За высокими достижениями стоит большой труд наших выпускников и их наставников. Как видим, опасения, что вынужденный массовый переход на дистанционное обучение приведет к снижению качества образования, не подтвердились. Стабильность результатов – свидетельство эффективности системы работы с профильными классами, обеспечивающей формирование прочных знаний и умений», – отметила Анна Головина, министр образования и науки региона, поздравив выпускников, их родителей и педагогов с отличными результатами.