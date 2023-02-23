В Мурманской области выросло количество обращений о перерасчете в адрес регоператора

Ежегодно по мере приближения тёплых месяцев и поры отпусков увеличивается количество обращений, связанных с проведением перерасчёта за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

На прошлой неделе каждый пятый вопрос в адрес регионального оператора – Мурманского филиала АО «Ситиматик» был связан с перерасчётом. Потребители, в частности, уточняли, смогут ли оформить перерасчёт в случае отсутствия по месту проживания в предстоящие выходные дни.

Регоператор напоминает, что в соответствии с постановлением правительства РФ №354, граждане имеют право на перерасчёт в случае отсутствия по месту регистрации или домовладения более 5 дней. Перерасчёт возможно оформить в том случае, если заявитель готов предоставить подтверждающие документы. При проведении перерасчёта учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».