В Мурманской области выросло потребление мяса

В 2022 году потребление мяса и мясных продуктов в среднем на жителя нашего региона составило 91 килограмм, что на 6% больше, чем десять лет назад.

Как сообщает Мурманскстат, в общем потреблении мяса 24,5 килограмма приходилось на мясо птицы, 18,6 – на свинину, 3,5 килограмма – на говядину и телятину. Остальное – колбасы, прочие виды мяса, субпродукты, сосиски, сардельки, а также мясные полуфабрикаты и консервы, готовые блюда с преобладанием мяса и мясопродуктов.

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