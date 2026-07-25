В Мурманской области выручка от продажи пищевых продуктов составила 80% оборота розничной торговли торговых сетей

25 июля в России отмечается День работника торговли. Мурманскстат подвёл некоторые итоги работы этой важной сферы экономики нашего региона.

Так, в январе-мае 2026 года оборот розничной торговли в Мурманской области составил 127,2 миллиарда рублей, или 103,9 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2025 года.

В структуре оборота розничной торговли продукты питания, включая напитки, и табачные изделия занимали 59 процентов, непродовольственные товары – 41 процент.

Торговые сети в I квартале текущего года сформировали 46 процентов оборота розничной торговли в регионе. Более привлекательной для торговых сетей оставалась реализация пищевых продуктов, выручка от продажи которых составила 80 процентов оборота розничной торговли торговых сетей региона.