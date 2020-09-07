Мурманская область. Арктика (16+)07.09.20 08:45
В Мурманской области высадили 300 сеянцев сосны в рамках всероссийской акции «Сохраним лес»
Мурманская область присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес» в рамках национального проекта «Экология». Накануне на территории Мурманского лесничества было высажено 300 сеянцев сосны, выращенных в Карелии и адаптированных к условиям севера.
В акции приняли участие более 50 человек: сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии региона, Мурманского лесничества и авиабазы.
«Для нашего Кольского Севера, где каждое дерево растёт больше 20 лет, чрезвычайно важно постоянно пополнять лесной фонд. Это гарантирует будущим поколениям чистый воздух, здоровое питание и все, что к этому прилагается», – отметила заместитель министра природы Екатерина Туйчиева.
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Последние комментарии
Николай
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Ирина
03.09.20 18:05
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