В Мурманской области высота снежного покрова в 2-3 раза превышает среднегодовую норму - энергетики готовятся к паводку

До наступления паводка энергетикам Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» предстоит осуществить большой объём работ. Проводятся необходимые осмотры сетей, в том числе – переходов высоковольтных линий через водоёмы. Особое внимание уделяется энергообъектам, находящимся в зоне возможных подтоплений талыми водами. Запланированы противоаварийные тренировки и дополнительные инструктажи персонала по ликвидации нештатных ситуаций.

Проверено состояние резервных источников электроснабжения, а также техники для ликвидации последствий паводка. В распоряжении Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» находится семь резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), два из которых - стационарные общей мощностью 1890 кВт. Пять мобильных РИСЭ Мурманского филиала имеют общую мощность 1700 кВт, и поддерживаются в постоянной готовности к применению. При возникновении аварийных ситуаций энергетики готовы обеспечить потребителей (в первую очередь - социально значимых) резервным электроснабжением.

Обеспечено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России, местными органами власти для получения оперативной информации о погодных условиях, способствующих интенсивному таянию снега и риску подтоплений, а также для оперативных совместных действий при ликвидации нарушений электроснабжения потребителей.

Активное таяние снежного покрова в Мурманской области, как правило, начинается не ранее второй половины апреля. В этом году в отдельных районах области высота снежного покрова в 2-3 раза превышает среднегодовую норму.