В Мурманской области выставлены на аукцион три участка под рыбоводство

С 6 августа по 9 (13.00 мск) сентября принимаются заявки на участие в аукционе о предоставлении в пользование трёх рыбоводных участков в Мурманской области выставлены на аукцион. Организатор торгов – Североморское территориальной управление Росрыболовства, аукцион состоится 23 сентября в Мурманске.

Как сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства, два участка расположены на Имандровском водохранилище (Мурманская обл, г. Мончегорск, Мончегуба Имандровского водохранилища) со стартовой ценой 299,2 тысячи рублей и 236 тысяч рублей, третий участок — на озере Алла-Аккаярви, Мурманская обл, Печенгский р-н, стартовая цена – 327,68 тысячи рублей.

Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

Подробно с документаций можно ознакомиться на сайте: http://torgi.gov.ru/

Заявки об участии в аукционе на бумажном носителе принимаются по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7, кабинет № 103.

Заявки об участии в аукционе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном порядке, направляются на адрес электронной почты: murmansk@sevtu.ru